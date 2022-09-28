В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Документ размещен в электронной базе данных.
«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году», - уточняется в пояснительной записке.
Как отметили в кабмине, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процента, передает РИА Новости.
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