В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ

15:39, 28 сентября 2022, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей. Документ размещен в электронной базе данных.

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году», - уточняется в пояснительной записке.

Как отметили в кабмине, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процента, передает РИА Новости.