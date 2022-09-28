Две продовольственные ярмарки пройдут в выходные в Пскове

15:55, 28 сентября 2022, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2022» пройдет на Октябрьской площади Пскова 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

На площадке можно будет приобрести продукцию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств области, районных потребительских обществ, а также мастеров народного творчества. Режим работы ярмарки: с 8:00 до 16:00.

Также 1 и 2 октября в Финском парке города Пскова пройдет ярмарка продовольственных товаров из Белоруссии. На ней будет представлена мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия. Режим работы площадки: 1 октября с 10:00 до 19:00, 2 октября с 10:00 до 16:00.

Организаторы приглашают горожан и гостей города за свежей и вкусной продукцией.