Псковичей приглашают пройти 10 тысяч шагов по «маршруту здоровья»

18:19, 28 сентября 2022, ПАИ

Псковская область вошла в число участников всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всероссийскому дню ходьбы. В Пскове рисоединиться к акции жители и гости города смогут 1 октября. «Маршрут здоровья» будет организован в дендропарке, сбор участников состоится в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Акцию поддержит также ряд муниципалитетов. В районах встреча любителей ходьбы состоится 2 октября.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий» (доступно для всех устройств), в разделе «Команды» выбрать команду «10 000 шагов к жизни» и отправить запрос на присоединение.

В день акции необходимо пройти по «маршруту здоровья» 10 тысяч шагов и убедиться, что в мобильном приложении отобразилось нужное количество шагов. После завершения акции всем участникам, выполнившим задание, будут направлены памятные сертификаты в push-уведомлениях, а также подарки от сервиса монетизации двигательной активности GreenEgo.

Акция «10 000 шагов к жизни» проводится ежегодно. Её главная цель — привлечь внимание максимального количества граждан к выбору и ведению здорового образа жизни, повышению двигательной активности. В акции 2021 года приняло участие более миллиона человек из более чем 500 населённых пунктов Российской Федерации.

Организаторы — общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Общероссийский конгресс муниципальных образований и Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления при поддержке Минспорта России и Минздрава России.