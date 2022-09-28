О ходе реконструкции Троицкого моста доложили псковскому губернатору

16:01, 28 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым. На ней обсуждался ход реализации национальных проектов и других программ по развитию дорожной инфраструктуры в субъекте РФ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Губернатор поинтересовался, как проходит реконструкция Советского (Троицкого) моста через реку Пскову в Пскове. Станислав Стармолотов проинформировал, что приведение моста в нормативное состояние ведется согласно графику. Сейчас идет подготовка ко второму этапу монтажа главных балок пролетного строения.

Что касается реализации нацпроекта, то, по его словам, в этом году планируется отремонтировать более 170 км автомобильных дорог и привести в нормативное состояние около 190 п. м мостов на дорогах регионального и местного значения. Объем финансирования мероприятий — более 4,7 млрд рублей.

В настоящее время заключены контракты на проведение работ на 46 объектах. Кассовое исполнение составляет около 2,9 млрд рублей (60,9%), в том числе из федерального бюджета — более 920 млн рублей.

В рамках встречи врио председателя комитета также рассказал о ряде завершенных работ на крупных объектах в Псковской области. Так, принят в эксплуатацию отремонтированный участок автомобильной дороги Печоры — Залесье — Олохово в Печорском районе, ведущий к музею-усадьбе народа сето. Еще один участок на трассе Пушкинские Горы — Локня отремонтирован в Новоржевском районе.

В завершение рабочей встречи Михаил Ведерников и Станислав Стармолотов обсудили вопросы, связанные с обращениями граждан. В частности, были рассмотрены обращения по корректировке вечернего расписания городских автобусов для согласования их отправления с временем прибытия «Ласточки» по маршруту Санкт-Петербург — Псков, а также пилотный проект по оплате проезда в городском общественном транспорте без участия кондуктора.