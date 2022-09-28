Порхович осуждён за копирование данных клиентов оператора связи

16:31, 28 сентября 2022, ПАИ

22-летний житель Порхова признан виновным в использовании служебного положения, а именно в продаже информации об абонентах мобильной связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в августе 2021 года молодой человек работал в офисе продаж оператора связи в Порхове и имел доступ к данным клиентов оператора связи. Он скопировал информацию об абонентах мобильной связи и за вознаграждение передал ее третьим лицам.

Приговором Порховского районного суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ и копирование компьютерной информации с использованием своего служебного положения).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил порховичу наказание в виде 1 года ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу.