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Победителей регионального этапа премии «Мы вместе» наградили в Пскове

В областном ресурсном центре поддержки добровольчества состоялась церемония награждения победителей регионального этапа международной премии для некоммерческих организаций, бизнеса и добровольцев «Мы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников мероприятия поприветствовала и поздравила с победой первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального правительства

«Здесь мы видим замечательных и достойных молодых людей. Вам мы говорим огромное спасибо за активную работу, желание вместе с правительством Псковской области решать значимые для жителей региона задачи», - отметила Вера Емельянова.

В категории «Волонтеры» дипломом за 1 место в номинации «Медиапроект» награжден Сергей Иванов, автор проекта «Великие Луки. История в кадре». Победителем в номинации «Территория для жизни» стала автор проекта «Раздельный сбор в Опочке (ЭкоЛогичная Опочка)» Елена Трегубова.

В номинации «Большая перемена» третье место заняла Дарья Васильева с проектом «Центр добра», второе — Данила Гущин, автор проекта «Нет геноциду на Земле», первое — Денис Жгунов за проект «Твой век».

Призерами в номинации «Страна возможностей» стали Денис Зиязов, автор проекта «Школа социального проектирования для школьников «Содействие», и Артем Баринов с проектом «История в танце».

В категории «Некоммерческие организации» клуб единоборств «Спортивное единство» с одноименным проектом стал лучшим в номинации «Здоровье нации». Диплом за 1 место в номинации «Территория для жизни» получила организация «Управа в ЖКХ» с проектом «Экомышление. Экоуроки в школах Псковской области».

«Лидерами социальных изменений» стали сразу два проекта: «Псковский детский форум» региональной общественной организации «Детский совет Псковской области», а также проект «Проектные офисы развития территорий» Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

За проект «Безопасный город» Центр интеллектуального развития «Вектор» награжден дипломом за первое место в номинации «Помощь людям».

В номинации «Страна возможностей» третье место занял Центр реализации и поддержки молодежных инициатив «ЛУКИ МОЛ» с проектом «PROПатриотизм», второе место — Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник» за проект «Небо зовет!». Победителем стал Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества, создав проект «НЕтрудный возраст».

Сергей Елизаров рассказал о повышении уровня экологической культуры школьников на проводимых занятиях по проекту «Экомышление — экоуроки в школах Псковской области». В свою очередь Анна Мизгирева во время своего выступления отметила формирование команд активных школьников в муниципалитетах по итогам Псковского детского форума. Об опыте вовлечения трудных подростков в волонтерскую деятельность рассказала руководитель центра поддержки добровольчества Алеся Михачева. Михаил Васильев представил проект, направленный на развитие малых территорий с привлечением работы проектных офисов.

Вера Емельянова пожелала всем проектам-победителям долгой и успешной жизни. «Такими проектами мы делаем жителям области «прививки» — экологическую, волонтерскую, человеческую. Не сомневаюсь, что вы продолжите работу на благо региона», — отметила первый вице-губернатор.

Международная премия «Мы вместе» — продолжение одноименной всероссийской волонтерской акции. Мероприятие направлено на поддержку социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни. В 2022 году в рамках заявочного этапа премии в Псковской области получено 215 заявок, из которых 70 допущены до регионального этапа. Здесь 57 участников представили проектные инициативы региональным экспертам. По итогам определено 17 призеров регионального этапа. Практики будут оценены на федеральном уровне.

Всего победителей международной премии определят в девяти номинациях, которые охватывают все сферы жизнедеятельности. Награду победителям вручит президент России в рамках международного форума гражданского участия #МыВместе в Москве, который пройдет в декабре 2022 года.

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