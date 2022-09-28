Мечтавших попасть в Евросоюз иностранцев задержали в Себежском районе

17:00, 28 сентября 2022, ПАИ

Две попытки незаконного пересечения государственной границы РФ иностранными гражданами пресекли пограничники в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации собщили в пресс-службе пограничное управление ФСБ России.

Благодаря информации члена добровольной народной дружины пограничники задержали группу иностранцев из четырех человек, направлявшихся к линии государственной границы с целью дальнейшего незаконного убытия в страны Евросоюза.

В другом случае при аналогичных обстоятельствах сотрудники управления выявили и задержали жителя одного из ближневосточных государств, следовавшего по лесу в сопредельное государство.

Решениями Себежского районного суда иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России. Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.