ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев

16:27, 28 сентября 2022, ПАИ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов, пишет ТАСС.

Законопроект закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не превышающий срок его военной службы, или уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Речь идет о обязательствах по кредитному договору, заключенному до мобилизации или подписания контракта, до дня участия в СВО.

Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников.