Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стильно одеваться в секонд-хендах научат псковскую молодёжь

Лекция о цене моды для экологии пройдёт в Псковском молодёжном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Чтобы стать участником лекции, необходимо заполнить форму заявки. Лекцию будет вести консультант по стилю Ульяна Рафаенко. Запланирована демонстрация моделей одежды манекенщицами.

Мероприятие состоится по адресу улица Горького,15 5 октября в 19:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
28 сентября 2022

Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
28 сентября 2022

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты

28 сентября 2022

Стильно одеваться в секонд-хендах научат псковскую молодёжь

28 сентября 2022

Стоимость проезда в автобусах изменится в Великих Луках

28 сентября 2022

До бизнес-форума СберБизнес | Live в СЗФО остался один день

28 сентября 2022

«Экопром» назвал самую проблемную контейнерную площадку в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...