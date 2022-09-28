Стильно одеваться в секонд-хендах научат псковскую молодёжь
Лекция о цене моды для экологии пройдёт в Псковском молодёжном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.
Чтобы стать участником лекции, необходимо заполнить форму заявки. Лекцию будет вести консультант по стилю Ульяна Рафаенко. Запланирована демонстрация моделей одежды манекенщицами.
Мероприятие состоится по адресу улица Горького,15 5 октября в 19:00.
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