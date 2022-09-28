Принят закон о защите животных от жестокого обращения в местах их продажи

17:13, 28 сентября 2022, ПАИ

Закон о защите животных от жестокого обращения в местах их продажи сегодня приняли в третьем чтении. Об этом сообщил депутат Государственной Думы VIII созыва от Псковской области Александр Козловский в Telegram-канале.

«Теперь у правительства страны появятся полномочия устанавливать требования к содержанию животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. В этих местах нередки случаи, когда животные находятся в недопустимых условиях. Закон призван создать дополнительные меры защиты братьев наших меньших», - прокомментировал Александр Козловский.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года, добавил парламентарий.