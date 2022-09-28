Стало известно, подлежат ли мобилизации ВИЧ-инфицированные россияне
Разъяснения по теме частичной мобилизации продолжают давать эксперты. Ответы на частые вопросы россиян публикуются в Telegram-канале «Объясняем.РФ».
Мобилизуют ли с диагнозом ВИЧ?
Нет, ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат.
Сделал первую часть вакцины «Спутник V», смогут меня вакцинировать вторым компонентом в части в случае мобилизации?
Да, смогут. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие вакцинацию.
В какие волонтёрские организации можно передать вещи и медикаменты для мобилизованных?
По этому вопросу надо обращаться в администрацию района.
Что делать, если повестку вручили инвалиду?
Сам инвалид (или опекун, если инвалид не может передвигаться) должен явиться в военкомат и представить документы, подтверждающие факт инвалидности. Инвалиды не подлежат мобилизации вне зависимости от заболевания, приведшего к инвалидизации.
Какие документы нужно представить в военкомат, чтобы подтвердить уход за родственником с инвалидностью I группы?
Получившему повестку необходимо представить заключение медико-социальной экспертизы о том, что его родственник нуждается в постоянном постороннем уходе, а также справку о составе семьи, из которой следует, что он единственный, кто по закону обязан содержать указанного родственника.
Можно ли узнать время и место отправки мобилизованных в часть?
Родственники мобилизуемых могут узнать время и место отправки в военкомате.
Мой сын проходит срочную службу в Росгвардии. Через полтора месяца увольняется в запас. Подлежит ли он мобилизации?
Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки.
Мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающих четырёх детей до 16 лет. А если мужчина женат на матери этих детей, но не является их отцом? Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми.