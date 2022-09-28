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Общество

Стало известно, подлежат ли мобилизации ВИЧ-инфицированные россияне

Разъяснения по теме частичной мобилизации продолжают давать эксперты. Ответы на частые вопросы россиян публикуются в Telegram-канале «Объясняем.РФ». 

Мобилизуют ли с диагнозом ВИЧ?

Нет, ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат.

Сделал первую часть вакцины «Спутник V», смогут меня вакцинировать вторым компонентом в части в случае мобилизации?

Да, смогут. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие вакцинацию.

В какие волонтёрские организации можно передать вещи и медикаменты для мобилизованных?

По этому вопросу надо обращаться в администрацию района.

Что делать, если повестку вручили инвалиду?

Сам инвалид (или опекун, если инвалид не может передвигаться) должен явиться в военкомат и представить документы, подтверждающие факт инвалидности. Инвалиды не подлежат мобилизации вне зависимости от заболевания, приведшего к инвалидизации.

Какие документы нужно представить в военкомат, чтобы подтвердить уход за родственником с инвалидностью I группы?

Получившему повестку необходимо представить заключение медико-социальной экспертизы о том, что его родственник нуждается в постоянном постороннем уходе, а также справку о составе семьи, из которой следует, что он единственный, кто по закону обязан содержать указанного родственника.

Можно ли узнать время и место отправки мобилизованных в часть?

Родственники мобилизуемых могут узнать время и место отправки в военкомате.

Мой сын проходит срочную службу в Росгвардии. Через полтора месяца увольняется в запас. Подлежит ли он мобилизации?

Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки. 

Мобилизации не подлежат мужчины, воспитывающих четырёх детей до 16 лет. А если мужчина женат на матери этих детей, но не является их отцом? Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми.

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