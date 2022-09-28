Жителя Бежаницкого района накажут за повторную езду в нетрезвом виде

18:12, 28 сентября 2022, ПАИ

Жителя Бежаницкого района накажут за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

2 июля мужчина сел за руль в пьяном виде и попался сотрудникам ГИБДД в Бежаницком районе.

Ранее он уже подвергался административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишён водительских прав.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.