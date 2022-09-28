Школа поэтической критики пройдёт в Пушкинских Горах

17:24, 28 сентября 2022, ПАИ

Школа критики поэзии имени писателя Валентина Курбатова пройдет в Пушкинских Горах с 2 по 6 октября. Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект инициирован в память о Валентине Курбатове, работавшем много лет в жюри премии «Ясная Поляна», который «как никто другой, олицетворяет связь времен и поколений», отмечается в сообщении.

Школа литературной критики в Пушкинских Горах будет посвящена исключительно критике поэзии. Предполагается очная форма взаимодействия молодых авторов и известных критиков.

Практическую работу в Пушкинских Горах проведут признанные эксперты сферы культуры. Планируется, что в ней примут участие профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, доктор филологических наук, доцент кафедры русской литературы Казанского университета, критик поэзии Артем Скворцов, российский литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт Елена Погорелая, кандидат философских наук, литературный критик, поэт, писатель, известный по псевдониму Сухбат Афлатуни Евгений Абдуллаев, а также поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала «Textura» Борис Кутенков.

В работе школы будет задействован 21 участник. Они определены по итогам рассмотрения заявок, мотивационных писем и кратких откликов на произведения А. С. Пушкина. По окончании курса критики они получат сертификаты об участии в школе, а лучшие работы будут опубликованы в журналах и на интернет-платформах, которые являются партнерами проекта «Школа критики».

Отметим, что первые две школы литературной критики прошли летом 2021 и 2022 годов в Ясной Поляне.