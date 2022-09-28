Создание единой базы учёта животных обсудил экономический комитет Собрания

17:24, 28 сентября 2022, ПАИ

Накануне сентябрьской сессии комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию провел заседание, которое в отсутствие председателя комитета Андрея Козлова возглавил его заместитель Владимир Кузь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Проект постановления о порядке создания общественного совета при Псковском областном Собрании депутатов – вопрос был включён в повестку заседаний всех парламентских комитетов – потребовал дополнительных разъяснений. Депутаты попросили начальника правового управления Любовь Цибулькину уточнить, как будет формироваться этот орган и какими полномочиями обладать.

Юрист пояснила, что создавать общественные советы при законодательных органах субъектов РФ предписывает федеральное законодательство. Его персональный состав, состоящий из 7 человек, будет формировать Общественная палата области. Совет будет осуществлять общественный контроль, его решения носят рекомендательный характер. Члены комитета поддержали документ.

О корректировке областной государственной программы «Формирование современной городской среды» депутатам доложил председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов – изменения касаются уточнения цифр финансирования и перечня объектов благоустройства. Владимир Кузь задал докладчику вопрос, напрямую не касающийся поправок, но относящийся к его компетенции. Депутата интересовали перспективы завершения работ по благоустройству двух проблемных объектов: детского парка в Гдове и центрального парка в Порхове. По ситуации в Гдове Сергей Грахов пояснил, что проблема была обусловлена тем, что подрядная организация долго не могла согласовать с муниципалитетом перечень работ. Сейчас, по словам специалиста, договорённость достигнута, подрядчику поставлена задача закончить работы к концу октября. Сергей Грахов считает, что это исполнимо, так как оставшиеся работы не зависят от погодных условий. В Порхове контракт с подрядчиком расторгнут, идёт судебное разбирательство. Председатель комитета по строительству и ЖКХ заверил, что оба вопроса находятся на его контроле.

На заседании комитета депутаты также обсудили необходимость создания единой информационной базы домашних животных и животных без владельцев. Поводом для рассмотрения этой темы стало направленное в адрес псковских депутатов для поддержки обращение Законодательного Собрания Новосибирской области в правительство. Региональные законодатели предложили рассмотреть возможность создания федеральной информационной базы, которая будет выполнять функции по учету животных, их поиску в случае пропажи, предоставлению вспомогательных услуг, доступных для владельцев животных, ветеринарных клиник и приютов для животных, а также обеспечит органам публичной власти осуществление учета и контроля в данной области. Депутаты поддержали новосибирскую инициативу и направят коллегам соответствующее решение комитета.