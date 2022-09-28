«Экопром» назвал самую проблемную контейнерную площадку в Пскове

17:42, 28 сентября 2022, ПАИ

Контейнерная площадка на улице Космической является одной из самых проблемных в Пскове, если не в области. Об этом сообщили в пресс-службе компании ООО «Экопром».

«Сегодня на данной площадке два сотрудника управляющей компании под руководством мастера складировали остатки кровли из шифера в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Это является прямым нарушением порядка накопления ТКО, опубликованного в постановлении правительства №1156. Делается это для экономии денежных средств управляющей компании «Комфортное домоуправление», которая решила сэкономить и вывезти ТКО вместе со строительными отходами», - отмечается в сообщении.

Компания подчеркнула, что согласно действующему законодательству отходы, образующиеся при строительстве, капитальном ремонте, разрушении зданий и сооружений, не относятся к ТКО. Строительные отходы – это любые остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образующихся при строительстве, реконструкции, ремонте, разборке, разрушении и сносе зданий, строений, сооружений и коммуникаций.

«Заполнение контейнера подобными отходами ведет, во-первых, к деформации контейнера. Во-вторых, наполненный строительными отходами контейнер просто невозможно вывезти из-за его веса. Это все приводит к тому, что контейнеры стоят заполненные «строяком», что приводит к нарушению графика вывоза», - пояснили в пресс-службе.

В связи с этим филиал ООО «Экопром» неоднократно отправлял письма в адрес директора управляющей компании о невозможности вывоза подобных контейнеров. УК, в свою очередь, игнорировала требование об очистке контейнеров от «строяка», что приводило к большому количеству жалоб от населения по причинам, не зависящим от регоператора, отметили в компании.

«Письма о подобных нарушениях будут отправлены в вышестоящие инстанции», - уточнили в компании.