Фасад островского роддома отремонтируют в 2024 году

09:52, 29 сентября 2022, ПАИ

Фасад островского роддома планируется отремонтировать в 2024 году. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов.

Он отметил, что в Псковской области с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Региональным комитетом проработаны объекты здравоохранения, которые будут отремонтированы в период с 2021 по 2025 год.

По словам Дениса Иванова, в первую очередь будут приведены в порядок объекты, где ситуация наиболее острая.

«Островский роддом в данной программе и будет отремонтирован. В настоящий момент внутренние помещения медучреждения соответствуют необходимым требованиям. Фасад здания требует ремонта и приведения в единый формат в соответствии с брендбуком», - прокомментировал ситуацию Денис Иванов и добавил, что роддом включен в план ремонта в график на 2024 год.

Также Иванов уточнил, что при наличии экономии денежных средств от ремонта других объектов, возможно, удастся начать ремонт роддома в конце 2023 года. В 2022-2023 годах будет сформирована проектно-сметная документация для проведения работ.

Отметим, ранее в группе «Подслушано в Острове» местная жительница пожаловалась на состояние фасада роддома. «Столько людей приезжают на такое счастливое событие - выписку малышей - и видят вот такое здание. Я бы не смогла рожать в таких условиях», - написала женщина в группе.