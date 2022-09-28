Стоимость проезда в автобусах изменится в Великих Луках

18:04, 28 сентября 2022, ПАИ

Стоимость перевозки пассажиров и багажа в автобусах по городу Великие Луки изменится с 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Решение принято в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27.09.2022 № 54-ат. Причинами повышения тарифа стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Таким образом, одна поездка за наличный или безналичный расчёт составит 29 рублей.

Отметим, стоимость проезда в автобусах Великих Лук не изменялась с 2018 года и составляла 24 рубля.

Добавим, в Пскове стоимость проезда в общественном транспорте была увеличена с 1 января текущего года, в настоящее время она составляет 31 рубль.