Стоимость проезда в автобусах изменится в Великих Луках
Стоимость перевозки пассажиров и багажа в автобусах по городу Великие Луки изменится с 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Решение принято в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27.09.2022 № 54-ат. Причинами повышения тарифа стали рост стоимости топлива, горюче-смазочных материалов, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Таким образом, одна поездка за наличный или безналичный расчёт составит 29 рублей.
Отметим, стоимость проезда в автобусах Великих Лук не изменялась с 2018 года и составляла 24 рубля.
Добавим, в Пскове стоимость проезда в общественном транспорте была увеличена с 1 января текущего года, в настоящее время она составляет 31 рубль.
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