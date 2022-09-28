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Культура

В Пскове изменились даты показа спектакля «Постой, паровоз! Вторая ходка»

Спектакль «Постой, паровоз! Вторая ходка» переносится с 1 на 25 октября по техническим причинам. Премьерные показы спектакля пройдут 2, 11, 21, 25 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском театре драмы им. Пушкина.

Все билеты действительны. Если зрителям не подходит новая дата спектакля, билеты можно сдать по месту покупки — в кассу или онлайн, обратившись в техподдержку билетного оператора support@orbilet.ru.

Спектакль 2 октября состоится без изменений. Это будет первый премьерный показ спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка». 11 октября спектакль тоже пройдёт, как и было запланировано.

25 октября вместо спектакля «Постой, паровоз!» будет показан спектакль «Постой, паровоз! Вторая ходка». На него приглашаются зрители, купившие билеты на 1 октября.

Театр приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что спектакль «Постой, паровоз! Вторая ходка» — вторая часть спектакля-кабаре, ставшего едва ли не самым востребованным спектаклем у зрителей в сезоне 2021/2022. Режиссёр спектакля — художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев. Псковский театр драмы снова обращается к российскому тюремному романсу, в этот раз охватывая практически весь ХХ век. Музыкальная программа в новом спектакле не повторяется, зато расширяется её диапазон — географически, хронологически, стилистически. При этом спектакль-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части. Смотреть их по очереди необязательно.

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Опубликована афиша Псковского театра драмы на октябрь

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