Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты

18:21, 28 сентября 2022, ПАИ

Денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО зачисляется на любой банковский счёт, к которому привязана карта платёжной системы «Мир». Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем. РФ».

Эту карту мужчина должен указать при явке в военкомат. Если карты «Мир» у мобилизованного нет, для него будет открыт соответствующий счёт в банке.

Также Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных. Телефоны для связи: 8-800-100-77-07, 8-495-498-43-54, 8-495-498-34-46.

Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).