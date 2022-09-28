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Общество

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты

Денежное довольствие мобилизованным для участия в СВО зачисляется на любой банковский счёт, к которому привязана карта платёжной системы «Мир». Об этом сообщает Telegram-канал «Объясняем. РФ». 

Эту карту мужчина должен указать при явке в военкомат. Если карты «Мир» у мобилизованного нет, для него будет открыт соответствующий счёт в банке. 

Также Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных. Телефоны для связи: 8-800-100-77-07, 8-495-498-43-54, 8-495-498-34-46.

Напомним, что согласно указу президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «О частичной мобилизации в Российской Федерации» проводится призыв граждан РФ на военную службу. Все призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников и могут рассчитывать на соответствующий уровень денежного содержания. В период частичной мобилизации для контрактников предусмотрены особые основания увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья или в связи с назначением наказания в виде лишения свободы).

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