Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
Завтра, 29 сентября, в день рождения Валентина Курбатова, в библиотеках области пройдёт диктант «Бегущая строка». Об этом сообщили в информационном центре Псковской областной научной библиотеки.
Начало в 15:00. Присоединиться к акции могут все желающие.
Диктант будет проводиться на площадках муниципальных библиотек Псковской области.
В этом году предлагают написать отрывок из книги «Пушкин на каждый день». После диктанта руководитель кабинета Курбатова проведёт экскурсию по курбатовским местам.
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