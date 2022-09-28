Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова

18:22, 28 сентября 2022, ПАИ

Завтра, 29 сентября, в день рождения Валентина Курбатова, в библиотеках области пройдёт диктант «Бегущая строка». Об этом сообщили в информационном центре Псковской областной научной библиотеки.

Начало в 15:00. Присоединиться к акции могут все желающие.

Диктант будет проводиться на площадках муниципальных библиотек Псковской области.

В этом году предлагают написать отрывок из книги «Пушкин на каждый день». После диктанта руководитель кабинета Курбатова проведёт экскурсию по курбатовским местам.