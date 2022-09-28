ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону

18:42, 28 сентября 2022, ПАИ

В Кунье начали строительство памятника патриарху всея Руси Тихону. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пламя» со ссылкой на мецената из Москвы Дмитрия Налогина, который вложил собственные деньги в проект.

Памятник появится на пересечении федеральной трассы М9 «Балтия» и улицы Дзержинского в пгт Кунья.