ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
В Кунье начали строительство памятника патриарху всея Руси Тихону. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пламя» со ссылкой на мецената из Москвы Дмитрия Налогина, который вложил собственные деньги в проект.
Памятник появится на пересечении федеральной трассы М9 «Балтия» и улицы Дзержинского в пгт Кунья.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
28 сентября 2022
Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022
Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова