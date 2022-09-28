Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России

Горячая линия 122 задействована Правительством для ответов на вопросы по частичной мобилизации. Фото admnvrsk

Горячая линия 122 работает для решения вопросов частичной мобилизации и получила высокую оценку работы от граждан, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«В соответствии с указом президента и по поручению председателя Правительства РФ мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развёрнута во всех регионах страны и готова к приёму звонков», — сказал  заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Сейчас Правительство России отбирает наиболее часто задаваемые вопросы россиян о частичной мобилизации, и вместе с Минобороны РФ будут подготовлены ответы на них. Их опубликует правительственный портал «Объясняем.рф».

Дмитрий Чернышенко сообщил, что на сегодняшний день операторами службы «122» обработано почти полмиллиона звонков граждан.

«На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике и Оренбургской области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и Карачаево-Черкесской Республике», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Зампредседателя правительства добавил, что всем регионам направлены методические рекомендации по организации работы кол-центров, в том числе по их укомплектованности персоналом. Субъектам необходимо им следовать, чтобы выдерживать норматив времени дозвона, и своевременно привлекать дополнительное количество операторов. Содействие в контроле качества работы службы «122» в регионах оказывает Общероссийский народный фронт.

По данным ОНФ, оценка гражданами работы операторов кол-центров в регионах — 4,14 балла из 5 возможных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
28 сентября 2022

Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
28 сентября 2022

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты

28 сентября 2022

Стильно одеваться в секонд-хендах научат псковскую молодёжь

28 сентября 2022

Стоимость проезда в автобусах изменится в Великих Луках

28 сентября 2022

До бизнес-форума СберБизнес | Live в СЗФО остался один день

28 сентября 2022

«Экопром» назвал самую проблемную контейнерную площадку в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...