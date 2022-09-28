Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России

19:07, 28 сентября 2022, ПАИ

Горячая линия 122 работает для решения вопросов частичной мобилизации и получила высокую оценку работы от граждан, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«В соответствии с указом президента и по поручению председателя Правительства РФ мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развёрнута во всех регионах страны и готова к приёму звонков», — сказал заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Сейчас Правительство России отбирает наиболее часто задаваемые вопросы россиян о частичной мобилизации, и вместе с Минобороны РФ будут подготовлены ответы на них. Их опубликует правительственный портал «Объясняем.рф».

Дмитрий Чернышенко сообщил, что на сегодняшний день операторами службы «122» обработано почти полмиллиона звонков граждан.

«На сегодняшний день наиболее оперативно на звонки отвечают в Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике и Оренбургской области. Недозвоны практически отсутствуют в Кемеровской, Мурманской областях и Карачаево-Черкесской Республике», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Зампредседателя правительства добавил, что всем регионам направлены методические рекомендации по организации работы кол-центров, в том числе по их укомплектованности персоналом. Субъектам необходимо им следовать, чтобы выдерживать норматив времени дозвона, и своевременно привлекать дополнительное количество операторов. Содействие в контроле качества работы службы «122» в регионах оказывает Общероссийский народный фронт.

По данным ОНФ, оценка гражданами работы операторов кол-центров в регионах — 4,14 балла из 5 возможных.