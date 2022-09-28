Минобороны открыло горячие линии для родственников мобилизованных граждан
Минобороны России открыло горячую линию для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.
Телефоны горячей линии:
▪️ 8-800-100-77-07,
▪️ 8-495-498-43-54,
▪️ 8-495-498-34-46.
По этим телефонам можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.
Горячая линия Минобрнауки России для учащихся вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией:
• 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)
Помощь оказывают в региональных отделениях Объединённого народного фронта — лично и по телефону, а также в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Полный список по регионам ищите здесь.
Горячая линия Минпромторга России :
• 8 (800) 500-71-29
Горячая линия для поиска пропавших родственников на территории ДНР и ЛНР:
ДНР
Звонки из России: +7 (863) 318-29-99
Городской номер: +38 (062) 342-69-99
Мобильный («Феникс»): +38 (0713) 42-69-99
ЛНР
Городские номера: +38 (0642) 63-45-11 и +38 (0642) 58-01-01
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