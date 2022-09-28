Учащиеся псковской школы № 3 побывали на исторической экскурсии «Лев против Орла»
28 сентября учащиеся псковской школы № 3 посетили интерактивную экскурсию «Лев против Орла». Об этом сообщил паблик образовательной организации.
В ходе программы ребята узнали о системе оборонительных сооружений Пскова, их охране, строительстве крепостных стен и башен Окольного города.
Стрелец рассказал о службе в городском гарнизоне, истории строительства Варлаамовской и Высокой башен, истории осады 1615 года.
Ребята с удовольствием поднялись на верхние ярусы башен, прошли по пряслу крепостной стены и побывали в роли стрельцов, осваивая приёмы обороны с бердышом.
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