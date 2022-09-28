Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учащиеся псковской школы № 3 побывали на исторической экскурсии «Лев против Орла»

На экскурсии 6-й «А» класс. Фото: «ВКонтакте»

28 сентября учащиеся псковской школы № 3 посетили интерактивную экскурсию «Лев против Орла». Об этом сообщил паблик образовательной организации.

В ходе программы ребята узнали о системе оборонительных сооружений Пскова, их охране, строительстве крепостных стен и башен Окольного города.

Стрелец рассказал о службе в городском гарнизоне, истории строительства Варлаамовской и Высокой башен, истории осады 1615 года.

Ребята с удовольствием поднялись на верхние ярусы башен, прошли по пряслу крепостной стены и побывали в роли стрельцов, осваивая приёмы обороны с бердышом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

Юнармейцы Куньинской школы благоустроили братское захоронение в деревне Кресты
28 сентября 2022

Учащиеся псковской школы № 3 побывали на исторической экскурсии «Лев против Орла»
28 сентября 2022

В Пскове заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной
28 сентября 2022

Минобороны открыло горячие линии для родственников мобилизованных граждан
28 сентября 2022

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
28 сентября 2022

Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
28 сентября 2022

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...