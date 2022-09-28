Юнармейцы Куньинской школы благоустроили братское захоронение в деревне Кресты
В рамках проекта «Без срока давности» 27 сентября молодёжный отдел РКЦ, краеведческий музей и отряд юнармейцев Куньинской школы провели работы по благоустройству братского захоронения в деревне Кресты. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пламя».
Участники акции убрали опавшую листву и мусор у мемориала солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также на могилах воина-интернационалиста Юрия Кожевникова и педагога Куньинской школы, создательницы музея боевой славы Ефросиньи Ивановны Петровой.
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