Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юнармейцы Куньинской школы благоустроили братское захоронение в деревне Кресты

Участники акции убрали опавшую листву и мусор у мемориала солдатам. Фото: «Пламя»

В рамках проекта «Без срока давности» 27 сентября молодёжный отдел РКЦ, краеведческий музей и отряд юнармейцев Куньинской школы провели работы по благоустройству братского захоронения в деревне Кресты. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пламя».

Участники акции убрали опавшую листву и мусор у мемориала солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также на могилах воина-интернационалиста Юрия Кожевникова и педагога Куньинской школы, создательницы музея боевой славы Ефросиньи Ивановны Петровой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 сентября 2022

Юнармейцы Куньинской школы благоустроили братское захоронение в деревне Кресты
28 сентября 2022

Учащиеся псковской школы № 3 побывали на исторической экскурсии «Лев против Орла»
28 сентября 2022

В Пскове заработал светофор на перекрёстке улиц Поземского и Ипподромной
28 сентября 2022

Минобороны открыло горячие линии для родственников мобилизованных граждан
28 сентября 2022

Горячая линия 122 получила высокую оценку работы от граждан различных регионов России
28 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Кунье идёт строительство памятника патриарху всея Руси Тихону
28 сентября 2022

Псковичи могут попробовать свои силы в написании диктанта по книге Валентина Курбатова
28 сентября 2022

Куда перечислят денежное довольствие мобилизованным, рассказали эксперты


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...