Шаровой механизм флюгера Башни нижних решёток будет отреставрирован

23:53, 28 сентября 2022, ПАИ

Технический ремонт поворотно-шарового механизма прапора-флюгера Башни нижних решёток предусмотрен проектом реставрации, выполненным по заказу АНО «Возрождение». Об этом ПАИ рассказали в автономной некоммерческой организации.

Специалисты демонтируют и отреставрируют кованый стяг на башне в соответствии с методическими рекомендациями. Будут восполнены утраты металла, выполнены мероприятия по предотвращению разрушения прапора.

Историческая справка

Первый проект рестарации башни был выполнен в 60-х годах прошлого столетия. Автором проекта и исполнения кованого стяга стал архитектор и кузнец Всеволод Смирнов. Башня является элементом архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Поставлена на дне оврага ниже по течению ручья. Имеет четыре боевых яруса. На каждом из трёх нижних – по четыре бойницы: это позволяло брать под контроль практически все направления возможных атак. На третьем ярусе имелся выход на крепостную стену.