Рекорд Гиннесса: Луиш Фигу умудрился сыграть в футбол на высоте 6 000 метров
Португальский футболист Луиш Фигу и команда международных игроков установили мировой рекорд игры в футбол на большой высоте, попавший в Книгу Гиннесса, пишет Telegram-канал «Лентач».
Футболисты сыграли матч на борту самолёта, оборудованного небольшим футбольным полем, при этом полёт проходил по параболической траектории, чтобы имитировать невесомость для игры на высоте более шести километров.
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