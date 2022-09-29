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Спорт

Рекорд Гиннесса: Луиш Фигу умудрился сыграть в футбол на высоте 6 000 метров

Вот так проходил матч на высоте. Фото Telegram

Португальский футболист Луиш Фигу и команда международных игроков установили мировой рекорд игры в футбол на большой высоте, попавший в Книгу Гиннесса, пишет Telegram-канал «Лентач».

Футболисты сыграли матч на борту самолёта, оборудованного небольшим футбольным полем, при этом полёт проходил по параболической траектории, чтобы имитировать невесомость для игры на высоте более шести километров.

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