Фрагмент «Души» снял псковский астроном-любитель

07:29, 29 сентября 2022, ПАИ

Снимком фрагмента туманности IC 1848 («Душа») в созвездии Кассиопея поделился псковской астроном-любитель в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Туманность «Душа», также известная как Sh2-199 и LBN 667, — эмиссионная туманность, находящаяся в созвездии Кассиопея. Объект часто называют именем рассеянного звёздного скопления IC 1848. Находится рядом с туманностью «Сердце», которые часто упоминаются вместе как «Сердце и Душа», - рассказал участник группы.

Он также отметил, что это очень молодой регион звездообразования — возраст самых старых звёзд здесь не превышает двух миллионов лет и они только начинают «свой жизненный путь».