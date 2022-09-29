Пресс-конференция о ходе мобилизации в Псковской области состоится в медиацентре ПАИ
29 сентября в 15:00 в медиацентре Псковского агентства информации состоится пресс-конференция, посвящённая ходу частичной мобилизации и воинского призыва в Псковской области.
На вопросы журналистов ответят военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков, прокурор Псковской области Иван Грибов, врио военного прокурора Псковского гарнизона и майор юстиции Александр Панков.
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