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Общество

На два дня закроют участок улицы Глинки в Великих Луках

Фото: портал «ВЛуки.ру»

Участок улицы Глинки в Великих Луках закроют для транспорта на два дня. Об этом сообщает портал «ВЛуки.ру».

«На период проведения работ по ликвидации прорыва водопровода по улице Глинки в районе дома № 41 с 09:00 29 сентября 2022 года до 17:00 30 сентября 2022 года временно прекращается движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Глинки от улицы Дружбы до улицы Тургенева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрутами объезда указанного участка установлены автомобильные дороги по улицам Тургенева, Гоголя, Дружбы и Гражданской.

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