Об отсрочке от мобилизации для спортсменов рассказал Олег Матыцин

08:49, 29 сентября 2022, ПАИ

Российские спортсмены получат определенные меры защиты по вопросу мобилизации, однако спортивное сообщество не должно пользоваться особенными привилегиями. Об этом в четверг на форуме «Россия - спортивная держава» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее руководители ряда российских спортивных федераций сообщили, что некоторые спортсмены получили повестки, пишет ТАСС.

«Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое должно пользоваться привилегиями. Спортсмены показывают себя патриотами, поддержали президента. Доказали, что спорт - единая семья и все задачи будет решать вместе со всеми», - сказал Матыцин.

Он также отметил, что будут определённые меры защиты, «возможно, будет какая-то отсрочка».

«Не могу сказать по бронированию. Мы находимся в диалоге с правительством, надеюсь, система спорта будет продолжать активно развиваться», - добавил Олег Матыцин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.