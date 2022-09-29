Экопроект благоустройства Корытовского леса планируют запустить в 2023 году

08:57, 29 сентября 2022, ПАИ

Экопроект благоустройства Корытовского леса планируют запустить в следующем году. Об этом сообщила заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан», эксперт проекта «Экосуббота» Алина Рыбина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, данный проект активно обсуждался с жителями Пскова 4 месяца и в следующем году будет готов к реализации.

«Мы работаем не только с общественными организациями, которые реализуют экологические проекты, мы сотрудничаем с бизнес-сообществом, ПсковГУ. У нас есть предложения по совместной деятельности как на территории области, так и за ее пределами», - добавила Алина Рыбина.