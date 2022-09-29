Число мошенников выросло с начала частичной мобилизации

09:04, 29 сентября 2022, ПАИ

Вакансии с предложением получить отсрочку стали появляться на сайтах объявлений с начала частичной мобилизации. При этом в Telegram более чем в 20 раз увеличилось количество предложений по продаже дипломов, об этом сообщает газета «Известия».

На сервисах для размещения объявлений и поиска работы начали публиковать предложения устроиться в компании, которые «дают возможность отсрочки от мобилизации», несколько таких вакансий «Известия» нашли на сервисе объявлений «Авито». Так, в одном из них работодатель искал фрезеровщика пятого разряда с опытом работы более года для вахтовой работы в Москве и предлагал отсрочку от мобилизации.

Отмечается, что на сайте сервиса по поиску работы HeadHunter тоже нашлось несколько вакансий похожего содержания. Так, в публикации одной из фирм в качестве преимуществ для кандидатов указывалась «возможность легально остаться и работать дома, не боясь призыва по мобилизации».

Представитель адвокатского бюро «Лебедева-Романова и партнеры» Тимур Харди рассказал, что подобные объявления могут быть абсолютно законны — их могут размещать предприятия, дающие отсрочку сотрудникам на законных основаниях.

Часть предложений мошенников рассчитана на то, чтобы просто получить аванс и скрыться, а другая предполагает получение фальшивых документов, которые легко раскрываются запросом в место выдачи, подчеркнул основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.