В Куньинском районе водитель прокатила на капоте мужчину и попала под суд

11:11, 29 сентября 2022, ПАИ

В суд направлено дело в отношении водителя, которая по неосторожности придавила мужчину крышей машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ. По имеющимся данным, женщина села за руль в нетрезвом виде, нарушила правила дорожного движения и по неосторожности причинила тяжкий вред здоровью человека.

9 июля с 3:45 до 3:53 женщина, проявляя преступное легкомыслие, ехала по дороге с находящимся на капоте автомобиля мужчиной. Водитель, двигаясь задним ходом, не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль перевернулся и остался в положении лежа на крыше, придавив нижнюю часть тела потерпевшего. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения она отказалась.

Преступление относится к категории средней тяжести, в этом случае предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, уточнили в прокуратуре.