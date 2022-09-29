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Спорт

Спортсменки из Порхова заняли призовые места на соревнованиях по карате в Анапе

Спортсменки из Порхова заняли призовые места на соревнованиях по всестилевому карате в Анапе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев. 

20 сентября в Анапе завершились всероссийские соревнования по всестилевому карате в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств и чемпионат России по всестилевому карате 2022. 

В состязаниях приняли участие 693 участника из 48 регионов России, в чемпионате России по всестилевому карате - 302 участника из 52 регионов страны.

Медали разыгрывали в трех группах спортивных дисциплин: ограниченный контакт, полный контакт, полный контакт в средствах защиты. В составе сборных команд в дисциплине «полный контакт» в соревнованиях принимали участие две спортсменки из Порхова. 

По результатам всероссийских соревнований Мария Черногорова заняла 3 место, Марина Стронговская - 2 место.

По итогам чемпионата России Марина Стронговская вошла в состав сборной России по всестилевому карате и будет выступать на чемпионате мира, который пройдет в ноябре.

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