Участок дороги на улице Алексея Алёхина в Пскове перекроют в начале октября

09:31, 29 сентября 2022, ПАИ

Участок дороги на улице Алексея Алёхина в Пскове перекроют в начале октября. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«В связи с проведением дорожных работ с 3 по 4 октября будет закрыт для движения автотранспорта участок проезда в районе здания № 3б по улице Алексея Алёхина. Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении.

Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.