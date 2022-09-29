ВИДЕО Ихтиологи из МГУ изучают рыбу в себежских озерах
Группа научных сотрудников из МГУ им. М. В. Ломоносова и Себежского национального парка изучают рыб на озере Озерявки. Эта совместная экспедиция продолжает первое профессиональное исследование местной подводной фауны.
О своей работе ученые рассказали себежским старшеклассникам – тем, кто задумывается о поступлении в МГУ и хочет стать ихтиологом. Такие встречи национальный парк планирует проводить регулярно, в заповеднике всегда готовы принять на работу молодых специалистов с профильным образованием.
Специально для ПАИ московские ихтиологи показали, как они пытаются посчитать всех рыб в озере и как читают «чешуйную книжку».
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