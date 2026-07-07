В Пскове пройдёт лекторий по родоведению «Память поколений»

23:44, 07 июля 2026, ПАИ

В Пскове пройдёт лекторий по родоведению «Память поколений» в рамках фестиваля «Всё начинается с семьи», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Мероприятие состоится 8 июля в 17:00 в зале Президентской библиотеки (2‑й этаж, кабинет 204).

Спикером выступит заведующая отделом регионоведения Елена Киселёва. Она расскажет, где находятся источники информации по родоведению и какие сведения в них можно найти.

Лекторий будет полезен тем, кто хочет узнать историю своей семьи и начать работу над родословной.