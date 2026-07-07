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В Псковской области вырос спрос на установку ГБО на фоне ажиотажа с бензином

В Псковской области автовладельцы массово обращаются в сервисы для установки газобаллонного оборудования (ГБО). Спрос вырос настолько, что запись на СТО расписана на недели вперёд, а комплектующих физически не хватает, пишет «АиФ-Псков».

Фото: ПАИ

В одном из псковских автосервисов рассказали, что переоборудование обойдётся в 70 тысяч рублей, однако основная проблема – дефицит баллонов. Поставщики не могут отгрузить оборудование в срок. На другой станции установку оценивают в 80 тысяч рублей, но там берутся только за монтаж клиентского оборудования, так как собственного нет.

На СТО на улице Инженерной стоимость установки составляет 60 тысяч рублей. Представитель сервиса отметил, что оборудование в России практически отсутствует: из десяти заказанных комплектов привозят только пять. За последние пару недель цены на комплекты выросли более чем на 15 тысяч рублей, а очередь на установку расписана на две недели вперёд.

По данным сервисов мониторинга, в начале июля литр пропан-бутана в Псковской области стоит около 31 рубля, тогда как бензин АИ-92 и АИ-95 – 65–71 рубль. Разница в цене остаётся главной причиной ажиотажа, отмечают специалисты.

Напомним, что и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

Ранее сообщалось, что ажиотаж на заправках в Псковской области остаётся. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.

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