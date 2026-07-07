Закон о поддержке развития ИИ одобрила Госдума в первом чтении

22:12, 07 июля 2026, ПАИ

Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Информация об этом опубликована 7 июля на официальном интернет-портале системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на создание правовых условий для быстрого развития и внедрения крупных фундаментальных моделей искусственного интеллекта в нашей стране. Основные цели документа – обеспечение государственной технологической независимости, защита интересов личности, общества и государства, а также повышение эффективности государственного управления.

Законопроект предлагает закрепить в законодательстве основные термины, такие как «искусственный интеллект» и «большая фундаментальная модель искусственного интеллекта», пишут «Известия». Кроме того, в документе определены ключевые принципы регулирования в этой области.