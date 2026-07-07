В Псковской области впервые провели операцию по пластике передней крестообразной связки коленного сустава у ребёнка

22:24, 07 июля 2026, ПАИ

В Детской областной клинической больнице провели первую в регионе операцию по пластике передней крестообразной связки коленного сустава, сообщили ПАИ в пресс-службе ПОИКБ.

Прежде семьи были вынуждены обращаться за такой медицинской помощью в федеральные центры.

Благодаря привлечению специалиста из научно-исследовательского центра имени Турнера (Санкт-Петербург), подобные операции теперь будут проводить в Пскове на постоянной основе.

Кроме того, больница намерена расширять спектр высокотехнологичных услуг в области травматологии и ортопедии.

Эти меры позволят большему числу детей получать сложное лечение в пределах Псковской области, не нуждаясь в поездках в другие регионы страны.