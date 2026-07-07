Более 50 выпускников получили дипломы ПОКИ в этом году

21:54, 07 июля 2026, ПАИ

51 выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова начнёт свой профессиональный путь в сфере культуры и искусства в 2026 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В этом году колледж искусств окончили выпускники специальностей: «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество», «Театральное творчество», «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Музыкальное искусство эстрады», «Дизайн».

Государственные экзаменационные комиссии возглавили заслуженный учитель России, руководитель Образцового детского коллектива «Хореографический ансамбль «Солнышко», преподаватель хореографии Дома детского творчества Ирина Белотелова, руководитель фольклорного объединения Дома детского творчества Евгения Листкова, актёр Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Овчаренко, солистка ансамбля русской музыки «Псков», заслуженная артистка России Наталья Александрова, декан исполнительского и теоретико-дирижерского факультета Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, доцент Евгения Дыга, директор центра дизайна и креативных индустрий Псковского государственного университета Ольга Поспелова.

Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили высокий уровень подготовки выпускников 2026 года, многие из которых получили оценки «отлично» за выполнение выпускной квалификационной работы и сертификаты «Лучшая дипломная работа».

Из 51 выпускника дипломы с отличием получили 19 молодых специалистов. В их планах – продолжение образования в высших образовательных учреждениях культуры и искусства, а также работа по специальности. В учреждении отметили, что некоторые выпускники уже приступили к работе. Есть и те, в чьих творческих планах продолжить своё образование в высших учебных заведениях страны.