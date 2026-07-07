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Общество

84 самозанятых в Псковской области подали заявления на оплачиваемый больничный

Заявления на вступление в добровольные отношения по социальному страхованию в отделение Социального фонда России по Псковской области подали 84 самозанятых. Об этом рассказала начальник управления социального страхования регионального отделения СФР Наталья Перова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Фото: ПАИ

Это позволит им принять участие в эксперименте по добровольному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности для самозанятых – плательщиков налога на профессиональный доход, который стартовал в России 1 января этого года. Принять участие в эксперименте можно до 31 декабря 2028 года.

«После заметного старта в январе (было зарегистрировано больше всего заявлений) интерес сохраняется на стабильном уровне: ежемесячно к программе присоединяются в среднем 8–15 человек. 68 % (49 самозанятых) из числа застраховавшихся выбрали более высокий уровень страховой защиты – сумму в размере 50 000 рублей», – отметила Наталья Перова.

По словам эксперта, регулярно платят страховые взносы 72 участника эксперимента, 33 из которых уже в августе смогут уйти на оплачиваемый больничный.

«Эксперимент только набирает обороты: самозанятые пока присматриваются к программе, оценивают нагрузку и свои потребности», – добавила гостья студии.

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84 самозанятых в Псковской области подали заявления на оплачиваемый больничный

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