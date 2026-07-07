Венки, обряды и волшебство: в Великолукском округе отметили праздник Ивана Купалы

23:11, 07 июля 2026, ПАИ

В ночь с 6 на 7 июля в Великолукском округе прошли масштабные гуляния в честь Ивана Купалы, пишет районная газета «Наш путь».



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»









Центром купальских торжеств стал посёлок Мелиораторов, где праздник организовали местные жители и активисты ТОС «Стрела» под руководством председателя Полины Ивановой. Гостей ждали народные танцы, конкурсы, традиционные гадания с венками, купания в реке и обрядовые хороводы. Особым моментом вечера стал запуск по реке Вскулице большого венка – уже ставшего традицией.

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы и артисты: танцевальный коллектив «Танцующий город Великие Луки», команда Великолукского профессионального лицея №16, вокалисты Антон и Михаил Грациановы, диджеи Артем Никитин и Николай Рычков, ведущие Мария Грацианова и Полина Иванова, а также руководитель группы «Влюбляю в Великие Луки» Илона Ловцова.

Праздник Ивана Купалы встретили и в деревне Булынино – на берегу Токоловского озера. Гостей угостили уникальным напитком по старинному семейному рецепту. Программа в Булынино включала театрализованные представления, выступления певцов и танцоров, народные игры, хороводы, древние обряды, гадания и конкурсы.

Ещё одной площадкой праздника стала деревня Крутовраг. В берёзовой роще звучали народные песни под гармонь, шли танцы и душевные разговоры, объединяя взрослых и детей.

«Ивана Купала в Великолукском округе стал ярким примером того, как народные праздники могут укреплять связи между людьми, сохранять культурное наследие и дарить незабываемые моменты радости и единения!» – пишет газета.