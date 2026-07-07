Кадровый центр здравоохранения заработал в Псковской области

22:41, 07 июля 2026, ПАИ

С 1 июля начал свою работу кадровый центр министерства здравоохранения Псковской области, созданный для комплексного решения проблемы дефицита медицинских специалистов. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.

Основной задачей нового подразделения станет системная работа по привлечению, обучению, развитию и удержанию квалифицированных врачей и среднего медицинского персонала. Ключевыми направлениями кадрового центра являются: профориентация и целевое обучение.

Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» федерального проекта «Медицинские кадры».

Как сообщили в медорганизации, центр будет активно взаимодействовать с образовательными организациями для привлечения молодёжи в профессию. Будет расширена практика заключения договоров о целевом обучении, гарантирующих выпускникам трудоустройство в государственных учреждениях здравоохранения. Для молодых специалистов будет внедрена единая программа адаптации с обязательным институтом наставничества.

Опытные врачи будут помогать новичкам в профессиональном росте, что значительно снизит уровень текучести кадров в первые годы работы. В рамках регионального проекта будут реализованы меры по привлечению специалистов в малые города и сельскую местность, включая программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также дополнительные меры социальной поддержки.

«Открытие кадрового центра – это стратегический шаг, направленный на обеспечение доступности и качества медицинской помощи для каждого жителя нашего региона. Мы создаём экосистему, которая будет поддерживать медицинских работников на всех этапах их карьеры: от выбора профессии до становления признанным экспертом. Уверена, что консолидация наших усилий позволит уже в ближайшие годы существенно укрепить кадровый потенциал системы здравоохранения», – отметила заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

Руководителем кадрового центра является Мария Минина. Центр располагается на улице Кузнецкой, 23 в Пскове. Учреждение работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По вопросам, связанным с работой центра, можно обратиться на горячую линию по телефону 8-993-442‑07‑22.