Выставку «Для дела» организовали сотрудники прокуратуры в Великих Луках

10:14, 29 сентября 2022, ПАИ

Передвижную стендовую выставку «Не для только забавы, но и для дела», посвященную Петру I, организовали в Великих Луках сотрудники городской прокуратуры совместно с учениками гимназии им. С. Ковалевской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Подготовили выставку сотрудники Петергофа, ее разместили на базе краеведческого музея Великих Лук.

Гимназисты смогли поучаствовать в мастер-классах «Петровский ботик» и «Потешное войско» и проявить себя в игре-квесте «Петровская эпоха», а также узнать о нововведениях Петра I из викторины «Чёрный ящик». В ходе познавательного квеста учащиеся познакомились с основными памятниками, культурными традициями и другими славными страницами истории города Великие Луки в эпоху Петра I.