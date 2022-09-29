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Происшествия

Около 2 миллионов рублей выманили мошенники у псковских пенсионеров

Крупные денежные суммы передали мошенникам три пенсионерки из областного центра и ветеран из города Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

В эти сентябрьские дни пожилым людям звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогами якобы предотвращения несанкционированного доступа к их банковским счетам или незаконного оформления кредита завладели денежными средствами пенсионеров в общей сложности на сумму около двух миллионов рублей.   

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.   

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