Около 2 миллионов рублей выманили мошенники у псковских пенсионеров

10:10, 29 сентября 2022, ПАИ

Крупные денежные суммы передали мошенникам три пенсионерки из областного центра и ветеран из города Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В эти сентябрьские дни пожилым людям звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И, в частности, под предлогами якобы предотвращения несанкционированного доступа к их банковским счетам или незаконного оформления кредита завладели денежными средствами пенсионеров в общей сложности на сумму около двух миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.