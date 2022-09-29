Кому повысят пенсии с 1 октября, рассказала сенатор Елена Бибикова

10:18, 29 сентября 2022, ПАИ

Ежегодно 1 октября проводится индексация военных пенсий. Эта дата установлена законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел». Какие еще категории граждан могут ожидать повышения ежемесячных начислений в это же время, сообщает «Парламентская газета».

Второй месяц осени традиционно привносит в бюджет военных пенсионеров стабильное увеличение. Это все, кто проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, службе судебных приставов.

Как рассказала зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, индексация военных пенсий проходит в плановом порядке и привязана к повышению денежного довольствия действующих военнослужащих.

«Такая индексация ежегодно проводится 1 октября. Не стал исключением и этот год — будет повышено денежное довольствие военнослужащих на четыре процента и, соответственно, будет увеличен и размер выплат военным пенсионерам», — пояснила сенатор.

Как отметила Елена Бибикова, в октябре увеличение идет в процентном соотношении от размера имеющейся пенсии, все рассчитывается индивидуально. «Механизм расчетов сложный, все зависит от увеличения понижающего коэффициента», — отметила парламентарий.