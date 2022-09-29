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Происшествия

Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

Пять пожаров произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 28 сентября в 9:10 в деревне Вехно Новоржевского района сгорел садовый дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По аналогичной причине в 15:36 в деревне Майкино Великолукского района произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме. Огнем повреждена кровля на площади 2 м2. 

А в 19:13 на улице Калинина в Острове горела квартира в трехэтажном жилом доме. На кухне огнем повреждены потолок и мебель на площади 6 м2. Возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В 20:56 на улице Советской в Бежаницах из-за неосторожности неизвестного в бесхозном строении выгорело потолочное перекрытие на площади 1 м2. 

Кроме того, в 21:40 в деревне Солоново Псковского района на улице Городской проезд сгорел автомобиль Geely Merrie MR7180 2008 года выпуска. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в фаре автомобиля.

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