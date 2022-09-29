Первую товарную продукцию произведёт «Титан-Полимер» в ноябре
«Титан-Полимер» произведёт товарную продукцию достойного уровня и выйдет на рынок в ноябре. Такими планами поделился генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
По его словам, в настоящее время активно ведутся работы завершающего этапа, монтаж первой линии по выпуску БОПЭТ-пленки близится к завершению.
«Первая линия практически смонтирована, сейчас идут пусконаладочные работы», - заявил он.
Герман Петрушко рассказал, что на сегодняшний день на «Титан-Полимере» работают 230 сотрудников, планируется трудоустроить еще 52 человека.
Он отметил, что предприятие обеспечено кадрами для запуска первой линии производства на 95%, дальнейший набор сотрудников будет осуществляться к моменту готовности второй линии по выпуску БОПЭТ-пленки.
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